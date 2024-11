Seit Oktober arbeitet Kinderärztin Ulrike Köhler in den neuen Praxisräumen des Medizinischen Versorgungszentrums in Merseburg. Die Stadt kämpft um eine weitere neue Kinderärztin. Die Versorgungslücke ist immens.

Kinderärztin Ulrike Köhler in der neuen Kinderarztpraxis in der Naumburger Straße in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Der Mangel an Kinderärzten hat in der Region Merseburg zu großen Versorgungslücken geführt. Das stellt Ulrike Köhler fest, die seit Oktober 2024 in der Naumburger Straße 149 in den neuen Praxisräumen des Medizinischen Versorgungszentrums versucht, genau diese Not zu lindern.