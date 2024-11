Die freien Schulen in Sachsen-Anhalt blicken wegen eines geplanten Gesetzes unsicher in die Zukunft. Bei einem Austausch zwischen Verbänden und Elternvertretungen wurden die möglichen Folgen des Gesetzes besprochen. Klar ist: Die Zeit drängt.

Drastische Kürzungen: Freie Schulen in Sachsen-Anhalt bangen um Existenz

Zahlreiche Eltern- und Schulvertreter waren in der Saaleschule in Halle zusammengekommen, um über die Zukunft der freien Schulen zu beraten.

Halle(Saale)/MZ. - Selbst Thomas Lippmann (Linke), der einzige Landtagsabgeordnete in der Aula, gab es unumwunden zu: „Niemand von den Abgeordneten ist in der Lage, substanziell zu hinterfragen, was das für Zahlen sind.“