„Fritz“ und „Franz“ hatten es ganz am Ende sogar auf offizielle Werbeplakate geschafft: für den Tierpark Dessau und damit für die Stadt Dessau-Roßlau. Wer die ersten Fotos ihrer beiden Geschwister gesehen hat, der ahnt: Da werden sich in den nächsten Wochen zwei neue Publikumslieblinge in ihrem extra umgestalteten Gehege tummeln.

Weihnachten 2021 hat Jan Bauer in Sibirien verbracht. Persönlich hat Dessaus Tierparkchef vor über drei Jahren die Kragenbären nach Anhalt geholt - und dabei manch bürokratische Tücke meistern müssen. In der Silvesternacht 2022/2023 kam der erste Nachwuchs zur Welt. „Fritz“ und „Franz“ eroberten schnell die Herzen der Dessauer. Fast auf den Tag genau zwei Jahre später gibt es zwei noch namenlose Geschwister, die nun vorsichtig die neue Welt erkunden.

Da sind sie: die neue Bärenkinder aus dem Tierpark. Foto: Tierpark Dessau

Ostern waren beide erstmalig auf den Überwachungskameras aus dem Stall zu sehen. Was Bauer und seine Kollegen zuvor von den Geräuschen nur vermuten konnten, war dann schwarz auf weiß zu sehen. „Die Kleinen“, meldete Bauer in dieser Woche, „sind wohlauf.“ Als Geburtstag wurde der 2. Januar festgelegt.

Aktuelle Aufgabe ist es, den Tierarztbesuch vorzubereiten. Für eine erste Untersuchung, nach der auch das Geschlecht geklärt werden soll, um dann die Namen festzulegen. Der Tierpark Dessau ist im „H“-Jahr. Die Namen sollen sich an der anhaltischen Fürstenfamilie orientieren. Wir sind gespannt und werden natürlich von der Taufe berichten. Viele Grüße, Steffen Brachert

RÜCKBLICK

Dessau-Roßlauerin der Woche

Für Hilde Rund schließt sich ein Kreis. In der Ölmühle in Roßlau war Hilde Rund als ehrenamtliche Galeristin tätig, hat an die 100 Ausstellungen organisiert und begleitet. Nun, sagt die jung gebliebene Seniorin, ist Schluss. „Ich habe alle Ausstellungen geliebt“, gesteht sie, „aber jetzt muss junger Wind rein.“

2003 ist Hilde Rund von Schwerin nach Roßlau gekommen, zu ihrem Lebensgefährten gezogen und hatte nun als Rentnerin Muße, sich der Malerei zu widmen. Vor 20 Jahren stieß sie zum Ölmalkurs im Roßlauer Mehrgenerationenhaus Ölmühle. Der wurde geleitet von Frank Täubner, der ihr Talent erkannte und fragte, ob sie eine Ausstellung in der Roßlauer Sparkasse mitgestalten möchte. Sie sagte begeistert zu. „Das war wie ein Kick für mich“, gesteht sie.

„Von 2005 bis 2014 hatte ich leidenschaftlich gemalt“, blickt sie zurück. Die Leidenschaft wurde dann etwas ausgebremst, als sie Zeit brauchte, ihr Wohn- und Geschäftshaus in der Roßlauer Hauptstraße zu gestalten. Das PSV 90 Sport- und Rehazentrum bietet hier Kurse für Jung und Alt an – und im Eingangsbereich ist die „Rund-Galerie“ zu finden. Die gibt einen Einblick in das Schaffen der Künstlerin. Doch nicht nur ihre eigenen Bilder auszustellen, bereitet Hilde Rund Freude. Zuerst gemeinsam mit Frank Täubner, nach seinem Weggang in den Harz hat sie alleine die wechselnden Ausstellungen in der Ölmühle betreut.

Hilde Rund. Foto: Heidi Thiemann

Anfangs wurden in der Ölmühle so gut wie monatlich Ausstellungen organisiert. Heute sind es fünf im Jahr. Über alle hat Hilde Rund akribisch Buch geführt, auch schon den Plan für 2026 erarbeitet. Und doch lässt sie los. Dass nun ausgerechnet eine Ausstellung von Frank Täubner, ihrem großen Vorbild, die letzte ist, die sie als Galeristin präsentieren darf, freut sie besonders.

Und heißt der Abschied auch Abschied von der Ölmühle? „Ich unterstütze die Ölmühle weiterhin als Mitglied“, sagt Hilde Rund. Langeweile stelle sich nicht ein. Die Facebookseite betreut sie zum Beispiel weiterhin. Das hat sie auch beim Schwimmbadverein Meinsdorf gemacht. Dort hat sie eine Nachfolgerin gefunden. Dass sich auch jemand für die Ölmühle findet, der die Präsenz im Internet künftig übernimmt, würde sie ebenfalls freuen.

MZ-Geschichten der Woche

+++Ab dem 1. Mai können Passbilder für neue Ausweise nur noch digital bei Behörden eingereicht werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Dienstag im Dessauer Rathaus getestet, wie das geht. MZ-Kollege Oliver Müller-Lorey war dabei. Das Innenministerium berichtete ebenfalls aus Dessau.

Das Gedränge war groß, als Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Dessauer Bürgerbüro vorbeischaute. Foto: Thomas Ruttke

+++Auf dem Dach des Kochstedter Rathauses sollte eine neue Antennenanlage montiert werden. Das ging gründlich schief. Bilder zeigen eine Trümmerwüste. Die Bauarbeiten ruhen nun - mit Folgen für Anwohner. Weil die alte Antennenanlage schon abgebaut wurde, haben sie nun deutlich schlechteres Internet, so MZ-Kollege Danny Gitter.

+++Linda Pieczonkowski und Falko Müller haben das „Schlafgut“ in Dessau aufgebaut und zuletzt Appartements in Kleinkühnau eröffnet. Nun geht das Ehepaar in Waldersee den nächsten Schritt - und hat dort eine Appartement-Anlage übernommen, wie MZ-Kollegin Heidi Thiemann erfuhr.

Diese Bungalow-Anlage in Waldersee hat das "Schlafgut" übernommen. Foto: Thomas Ruttke

+++Die Kirche Großkühnau ist bislang im Besitz des Landes Sachsen-Anhalt. Das soll sich ändern und künftig die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zuständig sein. Was das für die Zukunft bedeutet, das hat MZ-Kollegin Heidi Thiemann versucht herauszufinden.

AUSBLICK

Fest und Bühne

+++Zum Start in den Frühling steht wieder das Gärtnerfest rund um die Ziebigker Kirche in den Startlöchern. Diesmal, zum nunmehr 18. Mal, lädt der Heimatverein Ziebigk, am Samstag, 26. April, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Ziebigker Kirche zum Sehen, Staunen, Kaufen und Genießen ein.

+++Ein Hauch von Tour de France oder auch Friedensfahrt liegt am Samstag, 26. April, in Mosigkau in der Luft. Dann startet vom dortigen Sportplatz das 21. Mosigkauer Mountainbike-Rennen, die neunte Dessauer Moutainbike-Schulmeisterschaft, das fünfte Mosigkauer Fahrradkörbchen-Rennen und der dritte Sachsen-Anhalt-weite Rookies-Cup. Die Königsdisziplinen, das 25 und das 41 Kilometer-Rennen, führen die Teilnehmer am 26. April, ab 13 Uhr in Richtung Chörau.

+++Zu einem Künstlergespräch mit Anna Franziska Schwarzbach wird am Sonnabend, 26. April, 18 Uhr, in die Kunsthalle Dessau in der Ratsgasse eingeladen. Die Bildhauerin stellt dort gerade ihre Eisenkunstgussarbeiten aus und wird an diesem Abend über ihre Arbeiten reden.

+++Mit ihrem Projekt „Eisvogel“ ist die Leipziger Künstlerin Mayjia Gille am Sonnabend, 26. April, 20 Uhr, in der Weinbar „Fein.Herb“ im Dessauer Schwabehaus zu Gast. Angekündigt sind lyrische Art-Pop-Songs, mit denen Gille der Spagat zwischen Singer Songwriter, Traditionals, Jazz- und 80er Jahre Sound gelingt.

+++Das „Shamrock“ im ehemaligen Dessauer Ratskeller in der Zerbster Straße setzt am Sonnabend, 26. April, auf DJ Ronny Rastik, der ein „Best oft 80er bis 00er“ angekündigt hat. Los geht es 21 Uhr.

+++Das „Kiez“ in der Bertolt-Brecht-Straße in Dessau-Nord feiert am Mittwoch, 30. April, sein traditionelles „Hof-Opening“. Los geht es 19 Uhr. An den Plattentellern stehen unter anderem Dr. Spak.

Topf und Pfanne

+++„Endlich wieder Spargelzeit“ heißt es im „Zieglers“ in Wörlitz. „Wir zeigen Euch, wie vielseitig Spargel sein kann“, verspricht das „Zieglers“-Team und hat eine extra Spargel-Karte aufgelegt. Der Spargel kommt übrigens aus Deetz.

EINBLICK

Erfolgreichster Social Media Post der Woche

+++Einen sichergestellten Audi hat das Dessau-Roßlauer Ordnungsamt in dieser Woche versteigert. Die Geschichte dahinter interessierte viele - und erreichte auf Facebook 14.300 Personen.

Der Facebook-Post zur Audi-Versteigerung in Dessau. (Screenshot: Facebook)

Meist geklickter Text der Woche

+++Die Berufsfeuerwehr Dessau und drei Freiwillige Feuerwehren waren in der Nacht zu Ostersonnabend auf dem früheren Bahngelände gefordert. Dort brannte es wieder einmal. Der Traum, die Gebäude für eine Tierparkerweiterung zu nutzen, dürfte immer schwieriger zu verwirklichen sein. Was nicht jeden stören dürfte... Der Berich zum Großbrand interessierte am Osterwochenende über 12.300 Leser.

QUERBLICK

+++Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden hat mit einer Videobotschaft an der Dresdner „Friedensprozession" teilgenommen – eine Veranstaltung, die größtenteils von sogenannten Querdenkern und Rechtsextremisten abgehalten wurde. Der mehrfach vorbestrafte Neonazi Christian Klar war genauso dabei wie der umstrittene Liedermacher, Autor und Ex-Linken-Politiker Diether Dehm. Die Kritik an „falscher Gesellschaft" will Dessau-Roßlaus Ehrenbürger nicht akzeptieren, berichtet „T-Online“.Auch die „Welt“ hat sich mit Hallervordens Auftritt auseinandergesetzt.

+++100 Jahre Bauhaus in Dessau: Die besonderen Bauhaus-Ausstellungen finden aber außerhalb von Dessau statt. Die Kunsthalle Bielefeld zeigt die Xanti Schawinsky gewidmete Ausstellung „Play, Life, Illusion“. Die TAZ hat sich die Ausstellung über den Bauhäusler angesehen. Das „Barbarini“ in Potsdam setzt auf Wassily Kandinsky und begrüßt 9.000 Besucher vor Ort. Die Frankfurter Rundschau war auch vor Ort.

+++Während der Corona-Pandemie hatten Dirk Edelmann und Niklas Grigo eine Idee: Stadtrundfahrten mit historischen Doppeldeckern durch Dessau. Die Touren werden gut nachgefragt. Vor dem Saisonstart hat der MDR die Nahverkehrsfreunde besucht.

+++Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) hat am Dienstag in Köthen drei Fördermittelbescheide in Höhe von über 43 Millionen Euro überreicht. Das Geld soll unter anderem in ein Stadion und eine Multifunktionsarena investiert werden. Haseloff sprach von einer Jahrhundert-Chance. Die Kollegen der MZ Köthen stellen das Gesamtprojekt vor.

MZ-FOTO DER WOCHE

Ostern und Osterfeuer gehören zu sammen: Gut besucht war das Feuer in Großkühnau. Foto: Thomas Ruttke

Wer Anregungen und Hinweise hat, gern her damit: [email protected]