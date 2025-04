„Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ Mit Video: Jahrhundert-Chance für Köthen - diese Projekte sind für 43,7 Millionen Euro in der Rüsternbreite geplant

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) hat am Dienstag in Köthen drei Fördermittelbescheide überreicht. In welche Projekte das Geld investiert werden soll und welche Rolle der Industriepark an der B183 spielt.