Nancy Faeser in Dessau zu Besuch

Dessau/MZ. - Wäre ja auch gelacht, wenn die neue Technik auf Anhieb funktionieren würde! Da geht es einer Bundesinnenministerin nicht anders als Normalbürgern. Als Nancy Faeser am Dienstagnachmittag im Bürgerbüro des Dessauer Rathauses Platz nimmt, um ein Passfoto aufnehmen zu lassen, braucht es drei Versuche, bis das Bild im Kasten ist. Das könnte allerdings auch an den vielen Journalisten gelegen haben, die sich um die Ministerin und damit in den Fokus der Passbildkamera drängen.