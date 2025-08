Anwohnerproblem in einem Zeitzer Ortsteil Theißener verärgert über Verkehrssituation: „Sind der Stadt Fahrzeuge wichtiger als Senioren?“

Zu schnell, zu laut, zu gefährlich – mit der Ruhe im Granaer Weg in Theißen ist es seit der Einrichtung der Baustelle in Deuben (B91) schon lange vorbei. Über was sich Anwohner ärgern.