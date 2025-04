Tourismus in Dessau-Roßlau „Schlafgut“-Macher in Dessau expandieren: Bungalow-Anlage im Gartenreich ist der dritte Standort

Linda Pieczonkowski und Falko Müller haben das „Schlafgut“ in Dessau aufgebaut und zuletzt Appartements in Kleinkühnau eröffnet. Nun geht das Ehepaar in Waldersee den nächsten Schritt.