Was den Dessauer „Eiskreisel“ so besonders macht - Womit ab Dienstag die Roßlauer Wasserburg lockt

Warum Mosigkau in dieser Woche einen Kemmerich-Moment erlebt hat

Mosigkau hat am Dienstagabend seinen Kemmerich-Moment erlebt. Wer sich erinnert: Der FDP-Mann wurde im März 2020 zu Thüringens Ministerpräsident gewählt. Mit den Stimmen der AfD. Die hatte ihm im dritten Wahlgang eine Falle gestellt, in die der Unternehmer hineintappte. Ob naiv oder kalkuliert, ist eine Frage der Perspektive. Der AfD-Kandidat erhielt plötzlich keine Stimme mehr, Kemmerich siegte gegen den linken Amtsinhaber Bodo Ramelow - und nahm die Wahl an. Einen Monat lange war er Ministerpräsident.