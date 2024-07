Halle (Saale)/Kemberg. - Hochzeitsplanung, Hausrenovierung und mittendrin noch ein erst wenige Monate altes Kleinkind - für Morin und Roman aus Kemberg (Landkreis Wittenberg) ist die Zeit vor ihrer Trauung eine große Herausforderung. Wie groß, das können Fernsehzuschauer jetzt in einer Fernsehsendung mitverfolgen.

Für die Doku-Serie "3 Paare, ein Ziel - Wir wollen heiraten" ließ sich die fünfköpfige Familie bei den Vorbereitungen begleiten. Egal, ob bei der Anprobe des Brautkleides, beim Gespräch mit der Standesbeamtin oder bei den letzten Vorbereitungen am Tag vor der Trauung: Roman und Morin gewähren dem ARD-Fernsehteam persönliche Einblicke in ihren Familienalltag.

Kemberger Paar gibt im Fernsehen Einblicke in Privatleben

Kennengelernt hatte sich das Paar im März 2018 im Internet, inzwischen haben Morin und Roman zwei gemeinsame Kinder und leben zusammen mit Morins Tochter aus einer früheren Beziehung den Alltag einer Patchwork-Familie. Emotional berichtet Roman von seinem Verhältnis zu dem Mädchen: "Ich liebe sie" - als sei sie sein Kind.

Lesen Sie auch: So lief das TV-Liebes-Date eines Weißenfelsers bei RTL ab

Ganz offen erzählen Morin und Roman auch von den stressigen Momenten bei der Planung. "Die Hochzeitsplanung lief nebenher", sagt Morin. Im Fokus habe vielmehr lange Zeit die Renovierung des Hauses gestanden. Die dauerte wegen Wasserschaden und Schimmelbefall deutlich länger - und kostete auch mehr.

Morin und Roman müssen bei Hochzeit sparen

Deshalb muss bei der Hochzeit an mancher Stelle gespart werden. 3.500 Euro sollte das Budget ursprünglich betragen. Aber das sei ja schon weg gewesen, als sie das erste Mal mit der Feierlocation gesprochen hätten, erzählt Morin. Und so viel sei verraten: Auch das Brautkleid und der Hochzeitsanzug werden teurer als gedacht.

Auch interessant: Diese Hallenserin sucht heute bei "Gestrandet ... in den Flitterwochen" die Liebe ihres Lebens

Am Ende schlägt die Feier mit allem Drum und Dran mit 12.000 Euro zu Buche. "Viel Remmidemmi für einen Tag", meint Roman. Aber auch er verdrückt am Hochzeitstag mehr als ein Tränchen - und am Ende ist das Paar einfach nur glücklich.

Wann die Sendung über Morin und Roman aus Kemberg im Fernsehen läuft

Alle Folgen der Doku-Serie "3 Paare, ein Ziel - Wir wollen heiraten" sind in der ARD-Mediathek zu sehen.

Im TV laufen die Folgen im BR Fernsehen am 28. Juli ab 23.05 Uhr sowie am 4. August ab 23.05 Uhr.