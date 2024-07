Dessau/MZ. - Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei in Dessau ausgelöst.

Der 52-jährige Mann hatte gegen 16.20 Uhr im Polizeirevier in der Dessauer Wolfgangstraße angerufen und Drohungen „gegen Personen mittels einer Waffe“ ausgesprochen, so die Polizei in einer am Freitagvormittag verschickten Pressemitteilung.

Polizei-Großeinsatz in Dessau wegen betrunkenem Bewaffneten

Die Polizei konnte den Aufenthaltsort des Mannes ausfindig machen und rückte mit einem Großaufgebot in Richtung Gewerbegebiet Mitte aus. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde dort vor einem Wohnblock festgestellt - mit einer Waffe in der Hand.

Im weiteren Verlauf konnte der 52-Jährige nach Angaben der Polizei im Treppenhaus des Wohnblocks überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Dritte kamen nicht zu schaden. Das angeforderte SEK musste nicht mehr zum Einsatz kommen.

Der 52-jährige Deutsche ist polizeibekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. „Eine erste Sichtung der sichergestellten Waffe durch die Polizei deutet zunächst auf keine Echtheit hin“, erklärte eine Polizeisprecherin. Gegen den Mann wird wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.