Halle/MZ. - Eine Urlaubsreise steht bei den Deutschen laut Ostdeutschem Sparkassenverband (OSV) auf der Konsumliste an zweiter Stelle, nach Lebensmitteln und noch vor Wohnungseinrichtungen. Die Reiselust nach der Pandemie schlägt sich auch in den Übernachtungszahlen nieder. In Ostdeutschland stieg die Zahl der Übernachtungen 2023 gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf 84,7 Millionen. Der Geschäftsführende OSV-Präsident Ludger Weskamp betonte: „Die Menschen konsumieren bewusster, trotzdem genießen Reisen nach wie vor hohe Priorität.“

Freizeitangebote werden stärker genutzt

Nach Zahlen des Sparkassen-Tourismusbarometers gab es im Vorjahr in Sachsen-Anhalt 8,4 Millionen Übernachtungen, das ist ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber 2022. Auch die Besucherzahlen der Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind 2023 mit einem Plus von zehn Prozent zum Vorjahr deutlich angestiegen. Die Kunden müssen für die Angebote aber mitunter tief in die Tasche greifen. Das Fahren mit den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) beispielsweise wird noch teurer. Die Ticketpreise werden zum 1. März erneut angehoben. Gründe seien die Anpassungen an die wirtschaftliche Entwicklung, die unvermeidbar seien, hieß es bei der HSB. Konkret werde der Preis für ein einfaches Brockenticket um zwei Euro auf 37 Euro angehoben, die Hin- und Rückfahrt koste dann 55 Euro.

Hotels planen hohe Investitionen

Die Kosten- und Preisentwicklung war 2023 eines der bestimmenden Themen im Tourismus. Nach den starken Preisanstiegen 2022 entwickelten sie sich laut OSV in der ostdeutschen Hotellerie und in der Freizeitwirtschaft moderat. Dennoch: In Sachsen-Anhalt kosteten die Hotel-Übernachtungen im Schnitt sechs bis sieben Prozent mehr als 2022.

Ein großer Teil der Unternehmen will einen Teil der Einnahmen jedoch auch wieder investieren. Ein durchschnittliches Unternehmen im ostdeutschen Gastgewerbe mit 250.000 bis 500.000 Euro Jahresumsatz plant, in den nächsten drei Jahren rund 55.000 Euro jährlich zu investieren. Das geht aus der Betriebsbefragung für das Sparkassen-Tourismusbarometer hervor. Die drei wichtigsten Investitionsmotive sind den Angaben zufolge die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, die Gästezufriedenheit und die Senkung der Betriebskosten. Häufig wird der Standard von Hotels etwa durch Saunen oder sogar Pools erhöht.