Flughafen Leipzig/Halle: Amazon schließt Luftfrachtzentrum - 400 Mitarbeiter betroffen

Der Online-Händler schließt sein Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle. 400 Mitarbeiter sind betroffen. Welche Gründe der Rückzug hat.

Amazon fliegt den Airport Leipzig/Halle auch mit eigenen Fliegern an. Diese bringen Waren in das Umschlagzentrum.

Schkeuditz/MZ. - Der Flughafen Leipzig/Halle muss einen herben Rückschlag verkraften: Der Online-Händler Amazon schließt sein Luftfracht-Umschlagzentrum am Airport, teilte ein Unternehmenssprecher der MZ am Dienstag mit. Betroffen davon seien rund 400 Mitarbeiter. Diesen würden Arbeitsplätze an anderen Standorten angeboten.