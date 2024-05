Versuchte Tötung in Burg Mann durch Messerstiche schwer verletzt: Not-OP - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Am Donnerstagabend ist ein 35 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in Burg bei Magdeburg durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er musste notoperiert werden. Die Polizei hat den Beschuldigten vorläufig festgenommen.