Halle/MZ. - Es qualmt am Nachbartisch und aromatische Rauchwolken hängen in der Luft. Ein unverkennbarer Duft, der nicht nach Zigarre, Zigarette oder Vanille-Pfeife riecht. Süßlich und schwer schmeckt er, und er sorgt im kleinen Biergarten der Kneipe in der halleschen Ludwig-Wucherer-Straße hörbar für großen Spaß. Es wird gescherzt und gelacht und gekichert, die Witze sind flach, aber die Stimmungswogen schlagen hoch. Die Angst ist weg, dass ein zufällig vorbeispazierender Polizeibeamter einen kriminellen Braten riechen könnte. Seit dem 1. April darf, wer will, in aller Öffentlichkeit tun, was bis dahin verboten war: Kiffen, also Cannabis rauchen.

Doch aller Anfang ist schwer, und der der Cannabislegalisierung in Deutschland ist es ganz besonders. Seit einem Monat schon ist es Erwachsenen erlaubt, die Droge zu konsumieren. 50 Gramm dürfen daheim aufbewahrt und unterwegs 25 Gramm mitgeführt werden − nach einer Umfrage des US-Drogenspezialisten Greg Ridgeway von der Universität von Pennsylvania unter 10.000 Konsumenten eine Menge, die für mehr als 50 sogenannte Joints (siehe Text rechts) ausreicht.

Keine lizenzierten Geschäfte

Doch woher nehmen? Wer im neuen Marihuana-Paradies Deutschland auch nur einen Joint rauchen will, bleibt auf illegale Lieferungen vom Schwarzmarkt angewiesen. Zwar ist der Konsum gestattet. Der Handel mit den beiden Cannabis-Varianten Haschisch und Marihuana aber bleibt nach wie vor verboten. Im Unterschied zu anderen Staaten, die die weiche Droge legalisiert haben, sind lizenzierte und kontrollierte Geschäfte, in denen die erlaubte Menge Stoff für den privaten Rausch erworben werden darf, nicht vorgesehen.

Wegen der vergessenen Läden hilft nur selbergärtnern. Foto: Steffen Könau

Die Versorgung der Bevölkerung sollen eines Tages Cannabis-Clubs übernehmen, in denen die Liebhaber der schon vor Tausenden Jahren genutzten Genussdroge ihr im Englischen „Weed“ und im Deutschen „Gras“ genanntes Rauchkraut selbst anbauen. Bisher aber sind die Regeln für diese Gras-Gärtnervereine unklar. Niemand weiß, wer sie überwachen soll, was genau überwacht werden muss und auf welcher Grundlage kleine Vereine wirtschaften können, die hohe Anfangsinvestitionen zu stemmen und Haftungsrisiken abzusichern haben werden, wenn sie keinen Gewinn machen dürfen.

Der Bong gehört dazu

Für Leo ist das keine Alternative. Der Hallenser kifft schon seit seiner Schulzeit, damals im Gymnasium habe das in seinem Freundeskreis zur normalen Partykultur gehört, sagt er. „Ob wir Computerspiele gezockt haben oder einfach nur Party gefeiert, die Bong gehörte dazu.“ Gras sei in Halle immer zu bekommen gewesen, „jeder hatte seine Quellen“. Ärger gab es nie, denn an der Schule sei „lieber weggeguckt“ worden. „Da wollte keiner eine Grundsatzdiskussion anfangen.“ Nun, mit Mitte 30, nach absolvierter Ausbildung und einem abgeschlossenen Studium, genießt der Familienvater immer noch seinen Joint, „wenn die Gelegenheit passt“.

Allerdings will Leo, der eigentlich anders heißt, seinen Namen aber wegen seiner Anstellung im öffentlichen Dienst nicht gedruckt sehen, die Chance des offiziell „Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis“ oder kurz CanG genannten neuen Rechtsrahmens auf seine Weise nutzen. Ein Cannabis-Club komme nicht infrage, denn da werde jedes Mitglied notiert und die ausgegebene Drogenmenge protokolliert. „Und niemand weiß, wer an diese Daten rankommt.“

Vergessene Bezugsquellen

Dass der Schwarzmarkt austrocknen wird, glaubt Leo denn auch nicht. „Legale Quellen zu schaffen, haben sie im Gesetz ja vergessen.“ Abgesehen von der einen, mit der der Hallenser nun experimentiert. „Ich baue selbst an und gucke, ob es klappt.“

In den USA versorgen staatlich lizensierte Geschäfte wie hier in Colorado Menschen, die Cannabis konsumieren wollen. Foto: Steffen Könau

Bis zu drei Pflanzen darf jeder Erwachsene neuerdings zwar nicht im Kleingarten, aber auf dem Balkon, der Terrasse oder der Fensterbank ziehen − der Gesetzgeber nennt das den „nicht-gewerblichen Eigenanbau zu nicht-medizinischen Zwecken“. Doch was einfach klingt, ist es auch wieder nicht so ganz. Denn ungeachtet der Teil-Legalisierung von Cannabis dürfen die Samen der Party-Pflanze in deutschen Geschäften weiter nicht angeboten werden.

Was nicht heißt, dass es keinen legalen Weg gibt, Gras-Gärtner zu werden. Mit dem CanG ist das bis Ende April geltende Verbot der Einfuhr von Hanfsamen aus dem Ausland hinfällig geworden. Bis dahin war es zwar zulässig, etwa in den Niederlanden Cannabis-Samen zu bestellen. Der Absender dort durfte sie auch ohne Bedenken verschicken. Nur annehmen konnte der Besteller in Deutschland seine Sendung nicht gefahrlos: Mit dem Überschreiten der Grenze hatten sich seine Samen in einen Fall der strafbaren Einfuhr von Betäubungsmitteln verwandelt.

Verwandlung in einen Verstoß

„Wer vom Zoll erwischt wurde, bekam statt der erwarteten Lieferung Post von der Polizei“, beschreibt der unter anderem auf Betäubungsmittelstrafrecht spezialisierte Rechtsanwalt Matthias Brauer. Schlimmstenfalls drohte Betroffenen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kein Verbrechen, das am Ende vor Gericht landete, denn bei Hanf-Samen gibt es keinen Wirkstoffgehalt festzustellen, der aber ist für die Bemessung einer angemessenen Strafe ausschlaggebend. Doch je nach dem Umfang der Bestellung, so Brauer, reichte der Ärger auch so, denn möglich waren Hausdurchsuchungen und die Beschlagnahme von sogenannten Tatmitteln wie etwa Handys und Computern wegen des Verdachts auf Drogenhandel.

Boom der Samenfarmen

Das kann nun nicht mehr passieren − und entsprechend floriert das Geschäft der zumeist in den Niederlanden ansässigen Samenfarmen. Firmen wie Sensi Seeds, Zamnesia oder Royal Queen Seeds bieten Neulingen in der Drogengärtnerei speziell für die Balkon-Plantage optimierte Samen an. Diese sogenannten feminisierten Autoflowering-Samen mit Namen wie „Sweet Berry Breeze“ oder „Cosmic Kiss“ bieten nach Angaben von Sensi Seeds, einer bereits 1985 vom Hanf-Enthusiasten Ben Dronkers gegründeten Firma, die Gewähr, dass auch Hanf-Gärtner ohne grünen Daumen sichere Ernteerfolge feiern.

Ganz von allein aber funktioniert das nicht, wie Neu-Gärtner Leo beschreibt. Bestellt waren die winzigen Samen der künftigen Drogenplantage auf der Fensterbank schnell über einen Internetshop. Nur eine Woche später habe der Umschlag mit den drei grauen Saatkörnern im Briefkasten gelegen. Vor der Aussaat aber habe er sich dann ausgiebig belesen müssen, sagt der Ganja-Gärtner in spe. Inzwischen allerdings keimen auf feuchten Taschentüchern zwischen zwei Tellern zarte Pflänzchen namens „White Skunk Automatic“. Kleine Wurzeln recken sich schon. In drei Monaten soll Ernte sein.