Ihr Mann Jürgen wurde 1997 in Dessau vermutlich totgeprügelt: Bis heute hat Iris Rose den Verdacht, dass Polizisten für einen Mord verantwortlich sind. Jetzt geht sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit – und hofft auf neue Hinweise.

Sie zeigt vier Dessauer Polizisten wegen Mordverdachts an: Witwe Iris Rose, hier mit ihrer Hündin Vinnie in ihrem Garten in Benndorf.

Dessau/Benndorf/MZ - An diesem Frühlingstag sprüht die belgische Schäferhündin Vinnie vor Energie. Besucher grüßt sie mit wedelndem Schwanz – sie achtet darauf, wer an ihrem Gartenzaun in Benndorf im Mansfelder Land vorbeikommt. Iris Rose weiß, dass sie ihrer Hündin vertrauen kann. Das Tier, das sie einst aus dem Heim holte, absolvierte in jungen Jahren eine Ausbildung zum Polizeihund.