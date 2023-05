Mobilitätswende: Im Chemiedreieck in Sachsen-Anhalt soll die weltgrößte Forschungsanlage für strombasierte Kraftstoffe entstehen. Wie durch E-Fuels Der Urlaubsflug klimaschonender werden soll.

Wird in Leuna das Fliegen revolutioniert?

Die Anlage in Leuna – hier eine Visualisierung – soll die Lücke zwischen Forschung und industrieller Produktion strombasierter Kraftstoffe schließen.

Leuna/MZ - Der Flugverkehr und die Schifffahrt sind Schlüsselbereiche bei der Mobilitätswende: Unverzichtbar für eine global vernetzte und exportorientierte Wirtschaft wie der deutschen – und gleichzeitig denkbar klimaschädlich. An einer Lösung des Dilemmas wird bald in Sachsen-Anhalt gearbeitet. In Leuna (Saalekreis) baut die Bundesregierung die weltweit größte Forschungsanlage im Bereich der strombasierten Kraftstoffe.