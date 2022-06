Großer Überblick: Das ist Pfingsten in Sachsen-Anhalt los

In Sachsen-Anhalt locken an den Pfingst-Tagen zahlreiche Veranstaltungen. Ob Musik-Festival, Stadtfest oder Schlamm-Getümmel: wir geben einen Überblick.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/slo – Zahlreiche Veranstaltungen locken an den Pfingst-Tagen die Sachsen-Anhalter ins Freie. Das lange Wochenende bietet jede Menge Veranstaltungen an.

Wie wird das Wetter zu Pfingsten in Sachsen-Anhalt?

Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich weitgehend über ein sonniges und warmes Wochenende freuen. Im Landessüden sind jedoch am Samstag Schauer möglich. Der Sonntag wird in Sachsen-Anhalt schwül-warm, bevor die Temperaturen am Montag wieder sinken und dann auch Schauer und Gewitter möglich sind.

Verkehr am Pfingst-Wochenende – Wo gibt’s Stau?

Mit Pfingsten beginnt auch in einigen Bundesländern die Ferienzeit. Der ADAC rechnet daher mit massiven Verkehrseinschränkungen und langen Staus auf den Autobahnen am Wochenende in ganz Deutschland. In Sachsen-Anhalt herrscht vor allem auf A2 und A9 Stau-Gefahr.

Durch das 9-Euro-Ticket werden ebenfalls vielerorts volle Regionalzüge erwartet.

Sputnik Spring Break auf der Halbinsel Pouch: 25.000 Besucher bei Musikfestival erwartet

Nach zwei Jahren Pause ist es wieder soweit: Beim Sputnik Spring Break gibt es jede Menge Musik auf die Ohren. 25.000 Besucher werden erwartet, die ersten sind bereits seit Mittwoch vor Ort.

Pfingsten: 18 Veranstaltungstipps für das verlängerte Wochenende in Magdeburg

In Magdeburg wird am Pfingstwochenende ein umfangreiches Programm geboten. Wir haben 18 schöne Ausflugs- und Freizeittipps zusammengestellt.

Schlammschlacht mit dem Winter: Dreckschweinfest in Hergisdorf

Mit dem traditionellen Dreckschweinfest wird in Hergisdorf der Winter ausgetrieben.

Kannonendonner im Seehäuser Krähenholz zu Pfingsten

Nach zwei Jahren Zwangspause laden die Westernfreunde Altmark zu Pfingsten wieder zum Treffen am Stand der Schützengilde Seehausen im Krähenholz ein. Zaungäste bekommen im Weißzeltlager vor allem Sonnabend und Sonntag Unterhaltung geboten.

Neun Ausflugstipps zu den Feiertagen im Harz

Im Harz wird am Pfingstwochenende ein umfangreiches Programm geboten. Wir haben für Euch neun schöne Ausflugs- und Freizeittipps zusammengestellt.

Sport und Party im Harz: An Pfingsten steigt das Hüttenröder Volleyballturnier

Hüttenrode ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Nabel der deutschen Volleyball-Szene. Auf dem Astberg steigt am Pfingstwochenende die 47. Auflage des Hüttenröder Volleyball-Turniers – inklusive Partyprogramm.

Haldensleber Pfingstmasche mit eigener Zeitrechnung

Für den Altmärkischen Schaustellerverein ist die Pfingstmasche in Haldensleben einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender. Doch im Jubiläumsjahr lässt das Jubiläum auf sich warten.

Pfingsten in Lützen: Wo am Wochenende überall gefeiert wird

In der Gemeinde Lützen bereiten gleich mehrere Traditionsgruppen Feste für das Wochenende vor. Wo gefeiert wird und welche Geheimnisse streng gehütet werden.

Wie ein gefüllter Picknickkorb mehr Leute nach Dessau und ins Gartenreich locken soll

Warum es sich lohnt, in Dessau, Wörlitz und Wittenberg ab Pfingsten einen Picknickkorb zu ordern und auf Safari durch die Welterberegion zu gehen.

Traktorenumzug und Entenrennen zu Pfingsten in Westdorf

Der Heimatverein Westdorf bereitet zu seinem diesjährigen Heimatfest ein buntes Programm vor.

Dessau hebt ab - Auf dem Flugplatz steigt Pfingsten das 16. Hugo-Junkers-Fest

Die 16. Auflage des Flugplatzfestes findet auf dem Flugplatz in Kleinkühnau statt. Neben Flugdarbietungen und Rundflügen gibt es am Sonnabend auch buntes Volksfest.

Pfingstburschen in Aseleben starten nach langer Corona-Pause durch

Auf der Festwiese in Aseleben am See gibt es Disco, Blasmusik und viel Geselligkeit mit den Pfingstburschen.

Annaröder Pfingstburschen freuen sich auf legendären Schürzenball

Der Verein setzt auf bewährte Abläufe im Programm. Welche Unterstützung die Männer von ihren Frauen bekommen.

Wikinger & Kuchenwettbewerb: Das ist an Pfingsten in Sylda los

Vor zwei Jahren gewählt, steht der neue Vorstand vor seinem ersten großen Fest. Was in Sylda alles geplant ist.

Treckerfreunde Susigke laden an Pfingsten zu einem Abend der besonderen Art

Ein traditionelles Treckertreffen wird es in diesem Jahr in Susigke am Pfingstwochenende nicht geben. Stattdessen laden die Treckerfreunde Susigke zu einem Partyabend der besonderen Art ein: Am Sonntag, 5. Juni, steigt nämlich auf der Festwiese des Ortes der 1. Treckerball.

Das kann man am Pfingstwochenende in Sangerhausen und Umgebung erleben

In den letzten zwei Jahren fielen die meisten Pfingstfeste aufgrund der Corona-Pandemie aus. Nun ist die Vorfreude darauf umso größer.

Hinweis der Redaktion: Die hier aufgelisteten Veranstaltungen sind lediglich ein Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm am langen Pfingast-Wochenende.