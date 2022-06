Pfingsten in Lützen: Wo am Wochenende überall gefeiert wird

Lützen/MZ - Laut christlichem Ursprung soll an Pfingsten das Ende der Osterzeit und das Kommen des Heiligen Geistes gefeiert werden. Diese religiösen Wurzeln spielen für die Mehrheit der hiesigen Bevölkerung zwar kaum noch eine Rolle, was sich aber bis heute gehalten hat, sind die Pfingstbräuche und Volksfeste. Nach zwei Jahren Corona-Pause wollen die Pfingstgesellschaften in Lützen ihre Traditionen nun umso mehr wieder aufleben lassen. So werden am Feiertagswochenende gleich in mehreren Ortschaften Feste und Umzüge veranstaltet.

