Pfingst-Aktion: Wie ein gefüllter Picknickkorb mehr Leute nach Dessau und ins Gartenreich locken soll

Dessau/MZ - Mit einem gefüllten Picknickkorb durch das Gartenreich radeln. - Gibt es etwas Schöneres?

Ja, gibt es! Wenn der Picknickkorb mit Leckereien gefüllt ist, die in der Region produziert werden und zudem noch Tour- und Erkundungsvorschläge enthält. Heimatgenuss im doppelten Sinne also. „Die Welterberegion erkunden und erschmecken, dabei besondere Orte entdecken, das ist das Ziel unserer Picknicksafari“, erklärt Christine Klauder, Projektleiterin beim Verein Heimatgenuss Mitteldeutschland. Seines Zeichens ist der Ideengeber, Entwickler und Organisator der Projektsafari.

Zum ersten Mal gepackt werden die Picknickkörbe am Welterbetag-Aktionswochenende (3. bis 5. Juni). Vielfältig wie die Region soll das sein, was in den Körben zum Essen und Trinken steckt. Getreu der Goethe-Erkenntnis „Sieh, das Gute liegt so nah!“ sollen sich mindestens fünf regionale und saisonale Spezialitäten in den Körben finden. Ob heimisches Brot, Wurst, Käse, Brotaufstrich, Säfte, Wein - es gibt viele Möglichkeiten. Bezogen werden können die Picknickkörbe bei Gastronomen, Händlern oder Hoteliers, die bereits mit Handwerksbetrieben und Produzenten „um die Ecke“ zusammenarbeiten und von ihnen ein Großteil ihrer Produkte oder Zutaten beziehen.

Christine Klauder vom Heimatgenuss-Verein und Landeichefin Antje Dähne (Foto: Heimatgenuss)

„Natürlich können auch Nichthotelgäste einen Picknickkorb kaufen“

15 Partner in Dessau, Wörlitz und Wittenberg sind derzeit dabei. Sie laden die Gäste zu thematisch ganz unterschiedlichen Picknicktouren ein. Wie Christine Klauder betont, können es gerne noch mehr werden. „Das ist eine sehr schöne Idee, denn gefüllte Picknickkörbe gibt es bislang noch nicht“, freut sich auch Stadtmarketingchef Hannes Wolf über das Heimatgenuss-Projekt.

Mandy Maik und Ralf-Peter Weber starten ihre Radtour an den Meisterhäusern. (Foto: Thomas Ruttke)

„Entlang der Dessauer Bauhausroute“ führt das Hotel 7 Säulen die Gäste, die mit Spezialitäten der Regionalmarke Mittelelbe versorgt werden. Hotelgäste können nicht nur das Fahrrad buchen, sondern auch einen passenden Rucksack leihen. Gefüllt wird dieser mit Wild vom Wildwirth, Käse der Elbkäserei Vockerode, Brötchen von Schieke, Wein aus Jessen, selbstgemachtem Obstsalat, Sommergemüse aus eigenem Garten. „Natürlich können auch Nichthotelgäste einen Picknickkorb kaufen, sie sollten diesen nur ein, zwei Tage vorher bestellen“, sagt Hotelchef Ralf Peter Weber.

Zu einer Landpartie lädt Landei-Chefin Antje Dähne ein. „Bei mir können die Gäste ihren Korb selbst zusammenstellen“, erklärt sie. Die Auswahl in ihrem Regionalladen dafür ist groß. Neugierige können am Freitag, 3. Juni, schonmal probieren. Das Angebot der Verkostung gibt es bis zum 30. September - so lange kann man auf Picknicksafari gehen - für alle, die ihren Picknickkorb im Landei kaufen. Der Preis liegt bei allen Anbietern zwischen 25 und 40 Euro für zwei Personen.

Die Elbkäserei Vockerode (Foto: Klauder)

Auf die Spuren des Elbkäses führt die Elbkäserei Vockerode ihre Besucher am 3., 4. und 5. Juni. „Wir zeigen unsere Kühe, das Futter, die Käserei und erklären, was das Besondere unseres Käses ist“, lädt Mandy Moik ein. Zum Schluss gibt es Kostproben. Und Wandervorschläge zum Nelsonhügel und Sieglitzer Berg. Anmeldung bis 2. Juni erwünscht.