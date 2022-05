Pfingstburschen starten wieder durch nach langer Corona-Pause

Auf der Festwiese in Aseleben am See gibt es Disco, Blasmusik und viel Geselligkeit mit den Pfingstburschen.

Aseleben ist ein idyllisches Kleinod am Süßen See.

Aseleben/MZ - Auf der Festwiese in Aseleben wird zu Pfingsten gefeiert. Für drei junge Männer eine besondere Premiere. Gerade 16 Jahre alt geworden, dürfen sie nun in der Pfingstgesellschaft ihres Heimatortes mitmachen. Was das bedeutet, weiß Andrej Lausen ganz genau. Immerhin hat er all die Stationen selbst durchlaufen, ehe er nun der Vorsitzende der Pfingstgesellschaft wurde. Ein festes Aufnahmeritual wie in anderen Burschenvereinen gebe es zwar nicht, aber bewähren müssen sich die Neuen schon.