Dessau hebt wieder ab - Auf dem Flugplatz steigt Pfingsten das 16. Hugo-Junkers-Fest

Dessau/MZ - „Ready for take off! - Klar zum Abheben“ - die in der Fliegersprache gebräuchliche Wortmeldung wird am kommenden Wochenende auch auf dem kleinen Verkehrslandeplatz in Kleinkühnau öfter zu vernehmen sein: Der Jahreshöhepunkt steht an - das 16. Hugo-Junkers-Fest ist am Pfingstsamstag zu feiern.