Auf zum 1. Treckerball: Treckerfreunde Susigke laden an Pfingsten zu einem Abend der besonderen Art

Susigke/MZ - Ein traditionelles Treckertreffen wird es in diesem Jahr in Susigke am Pfingstwochenende nicht geben. Stattdessen laden die Treckerfreunde Susigke zu einem Partyabend der besonderen Art ein: Am Sonntag, 5. Juni, steigt nämlich auf der Festwiese des Ortes der 1. Treckerball. Beginn ist 19 Uhr.

„Für ein normales Treffen hat uns die Vorbereitungszeit schlicht und einfach gefehlt. Eigentlich beginnt die Vorbereitung immer schon im August des Vorjahres. Aber das wäre für dieses Jahr zu knapp geworden“, erklärt Detlef Semmler vom Vorstand der Treckerfreunde. „Eine abgespeckte Version hätten wir machen können. Aber das wären nicht wir. Wir wollten uns wieder in Erinnerung bringen und veranstalten deshalb den 1. Treckerball in diesem Jahr.“

Der Partygemeinschaft ist er bekannt durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen bekannten DJs

Zu diesem hat man dann auch einen hochkarätigen Musik-Act verpflichten können – Sidney King, dessen Auftritt am Sonntag ab 21 Uhr geplant ist. Dieser wird auf seiner Internetseite wie folgt vorgestellt: „Ein Sänger, der für High Class Entertainment steht. Mit seiner charismatischen Stimme, kraftvoll und zugleich sanft, bedient er mühelos verschiedene Musik-Genre von House bis Swing.

Der Partygemeinschaft ist er bekannt durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen bekannten DJs, egal ob als Sänger oder Songwriter oder auf den großen Festivals und Open Airs. Aber auch im Club und auf den Radio- und TV- Bühnen des Landes präsentiert er einen gekonnten Mix aus Klassikern, angesagten Housetracks und seinen eigenen Songs.“

„Mit diesem Treckerball wollten wir uns wieder in Erinnerung bringen“

Beim Treckerball in Susigke verstärkt der in der Region bekannte DJ Locke das Team um Sidney King und seinem DJ Kird van Dubberstein. Sie werden versuchen, das hoffentlich zahlreiche Publikum in die richtige Stimmung zu bringen. Einige andere kleine Highlights haben die Veranstalter zudem noch geplant. So lässt zur späteren Stunde etwa „Die Bäuerin die Hüllen fallen“.

„Mit diesem Treckerball wollten wir uns wieder in Erinnerung bringen. Für das Jahr 2023 stehen wir schon in den Startlöchern und planen wieder für eine zweitägige Veranstaltung, so wie sie vor Corona bei den Besuchern bekannt geworden ist“, blickt Detlef Semmler schon mal ins nächste Jahr voraus.

Einlass zur Veranstaltung ist 18 Uhr. Die Teilnahme am 1. Treckerball in Susigke kostet pro Person acht Euro.