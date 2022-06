Schlammschlacht mit dem Winter: Dreckschweinfest in Hergisdorf

Mit dem traditionellen Dreckschweinfest wird in Hergisdorf der Winter ausgetrieben.

Die "Dreckschweine" suhlen sich in der Schlammkuhle.

Hergisdorf/MZ - Die Pfingstgesellschaft in Hergisdorf steht in den Startlöchern. Dürfen sie doch endlich wieder das Dreckschweinfest feiern, welches zum alljährlichen Highlight des Pfingstfestes zählt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag knallen - während des Pfingsttanzes - die Peitschen. Das ist das Signal für die "Dreckschweine". Die peitschenknallenden "Läufer" wollen sie aus dem Saal vertreiben. Ist das geglückt, trifft man sich am Pfingstmontag 8.00 Uhr zum Ausmarsch zum eigentlichen Dreckschweinfest an der Wildbahn.

Dieses Spektakel zieht jede Menge Besucher und Schaulustige an: Die "Dreckschweine", die den Winter verkörpern, springen in ein Schlammloch und suhlen sich darin. Für besondere einfallsreiche Sprünge in die braune Lehmbrühe gibt es Applaus vom Publikum. Die weiß gekleideten "Läufer" stellen den Sommer dar und gehen mit indes den langen Peitschen dazwischen. Solange, bis auch des letzte Dreckschwein vertrieben ist.

Programm am Sonntag

10:00 Uhr - Musikalischer Frühschoppen mit den "Kliebigtaler Blasmusikanten"

13:45 Uhr - Ehrung der Jubilare

14:00 Uhr - Festumzug

10:00 Uhr - Tanzveranstaltung in der Festhalle mit der Band "Advance"

24:00 Uhr - Austreiben der Dreckschweine

Programm am Montag

08:00 Uhr - Ausmarsch zum Dreckschweinfest an der Wildbahn; anschließend Einmarsch am Festplatz im Dorf

›› Weitere Informationen zum Programm finden sich unter www.dreckschweinfest.de