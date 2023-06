Ehrenamt in Sachsen-Anhalt Warum diese Menschen sich für andere engagieren

Rund 800.000 Menschen engagieren sich in Sachsen-Anhalt ehrenamtlich. Am Samstag danken ihnen Landesregierung und Landtag mit einem Empfang in der Staatskanzlei, 70 Ehrenamtler sind stellvertretend eingeladen. Vier von ihnen stellt die MZ hier vor.