In zwei Monaten wählt Europa ein neues EU-Parlament. Dieses Mal haben gleich mehrere Sachsen-Anhalter erfolgversprechende Plätze. Eine Partei will ihre Sitze nutzen, um die EU zu „vernichten“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Genau 96 Politiker entsenden die deutschen Wähler ins Europaparlament. In den vergangenen fünf Jahren war davon nur eine einzige Person aus Sachsen-Anhalt. Bei der Wahl am 9. Juni könnte sich das ändern: Gleich drei Köpfe haben gute Aussichten auf ein Mandat in Brüssel, eine Kandidatin zumindest Außenseiterchancen.