Verkaufsoffene Sonntage in Sachsen-Anhalt: In welchen Städten haben Geschäfte wann geöffnet?

Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie steht es um Einkaufs-Sonntage in Sachsen-Anhalt in 2022?

Magdeburg/DUR/awe - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen, auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind.

In Sachsen-Anhalt gab und gibt es dieses Jahr in mehreren Städten Einkaufs-Sonntage. Besonders in der Weihnachts-Zeit wird das Augenmerk der geöffneten Geschäfte an Sonntagen deutlich. In welchen Städten kann 2022 an Sonntagen geshoppt werden?

Verkaufsoffener Sonntag in Magdeburg 2022

In Magdeburg gab es im Jahr 2022 bislang noch keine verkaufsoffenen Sonntage. Zwei Anträge der IG Innenstadt wurden bei der Stadt Magdeburg eingereicht und Anfang November genehmigt. Somit finden in Magdeburg am 4. und 18. Dezember (2. und 4. Advent) verkaufsoffene Sonntage statt. Geschäfte in der Altstadt haben dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in Halle (Saale) 2022

Dieses Jahr gab es bislang zwei verkaufsoffene Sonntage in Halle am 3. April und am 6. November. Am 4. Dezember (2. Advent) und am 18. Dezember (4. Advent) finden weitere verkaufsoffene Sonntage in Halle statt. Geschäfte haben dann jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Geshoppt werden kann in Läden in der Innenstadt.

Verkaufsoffener Sonntag in Dessau-Roßlau 2022

In Dessau-Roßlau finden 2022 keine verkaufsoffenen Sonntage statt. Ein Interesse zu Einkaufs-Sonntagen bestehe auch beim Rathaus Center nicht, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.

Verkaufsoffener Sonntag in Weißenfels 2022

Dieses Jahr fanden in Weißenfels bereits zwei verkaufsoffene Sonntage statt: Am 2. April im Rahmen des Ostermarktes und am 12. Juni, als das Weißenfelser Streetfood- und Kleinkunstfestival abgehalten wurde. Zwei weitere verkaufsoffene Sonntage finden außerdem noch statt - beide in der Vorweihnachtszeit. Am 27. November (1. Advent) zur Höfischen Weihnacht und am 11. Dezember (3. Advent) zur Marienweihnacht.

Lesen Sie auch: Mehr Sonntags-Shopping in Sachsen-Anhalt? Darum ist jetzt auch der Handel dagegen

Verkaufsoffener Sonntag in Bernburg 2022

Dieses Jahr gab es bislang einen verkaufsoffenen Sonntag in Bernburg. Dieser fand am 5. Juni im Rahmen des 52. Stadt- und Rosenfestes statt. Für 2022 sind noch zwei weitere verkaufsoffene Sonntage in Bernburg geplant: Am 4. und 18. Dezember anlässlich des Heele-Christ-Marktes.

Verkaufsoffener Sonntag in Wittenberg 2022

In Wittenberg gab und gibt es 2022 drei Termine für verkaufsoffene Sonntage. Anlässlich des Töpfermarktes war das sonntägliche Einkaufen am 25. September möglich. Auch an den ersten und dritten Adventssonntagen am 27. November und 11. Dezember ist dies möglich. Geschäfte hatten zudem am Reformationstag am 31. Oktober geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in Stendal 2022

In Stendal gab es im Jahr 2022 vier verkaufsoffene Sonntage: Am 9. Januar, am 6. März, am 2. Oktober und am 6. November. An allen genannten Tagen waren in Stendal das Porta Möbelhaus in der Heerener Straße 79 sowie der Altmark-Park von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in Quedlinburg 2022

Bislang gab es im Jahr 2022 einen verkaufsoffenen Sonntag in Quedlinburg am 5. Juni. Weitere Einkaufs-Sonntage folgen am 27. November sowie am 4. und 11. Dezember. Geschäfte haben und hatten an genannten Tagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.

Verkaufsoffener Sonntag in Bitterfeld-Wolfen 2022

2022 gab es einen verkaufsoffenen Sonntag in Bitterfeld-Wolfen. Dieser fand anlässlich des Bitterfelder Stadtfestes am 4. September in der Altstadt statt. Für des Rest des Jahres sind bisher keine weiteren Einkaufs-Sonntage geplant.

Verkaufsoffener Sonntag in Zeitz 2022

In Zeitz fand dieses Jahr bislang ein verkaufsoffener Sonntag am 9. Oktober im Rahmen des Zuckerfestes statt. Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt, sind 2022 zwei weitere Einkaufs-Sonntage im Zeitraum des Weihnachtsmarktes geplant. Alle verkaufsoffenen Sonntage in Zeitz fanden oder finden von 13 bis 18 Uhr statt. In der Adventszeit werden Geschäfte in der historischen Innenstadt geöffnet haben.

Verkaufsoffener Sonntag in Aschersleben 2022

Im Jahr 2022 finden vier verkaufsoffene Sonntage in Aschersleben statt. Am 29. Mai, den 11. September sowie an den 2. und 4. Adventssonntagen (4. und 18. Dezember). Die Öffnungszeiten belaufen sich an den Terminen von 14 bis 18 Uhr. Geshoppt werden kann in Aschersleben an den Einkaufs-Sonntagen in Bereichen der Innenstadt und historischen Altstadt.

Verkaufsoffener Sonntag in Staßfurt 2022

In Staßfurt findet 2022 ein verkaufsoffener Sonntag statt. Dieser ist auf den 18. Dezember (4. Advent) terminiert. Geschäfte haben dann von 13 bis 18 Uhr in der Steinstraße im Rahmen des Weihnachtsmarktes geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in Köthen 2022

2022 gab es keine Anträge für verkaufsoffene Sonntage in Köthen, weshalb dieses Jahr auch keine Einkaufs-Sonntage stattfinden.

Verkaufsoffener Sonntag in Wernigerode 2022

Für 2022 sind in Wernigerode vier verkaufsoffene Sonntage terminiert: Zum Töpfermarkt am 5. Juni, am 30. Oktober zum Schokoladenfestival "chocolArt" sowie am 1. und 2. Advent (27. November und 4. Dezember). Verkaufsoffene Sonntage sind in Wernigerode nur im räumlichen Bezug zu Veranstaltungen möglich. Alle Veranstaltungen im Jahr 2022 finden oder fanden direkt in der Innenstadt statt.

Verkaufsoffener Sonntag in Eisleben 2022

In Eisleben wurden für 2022 vier verkaufsoffene Sonntage terminiert: 6. November sowie für die Adventssonntage am 4., 11. und 18. Dezember. Geschäfte haben an den Einkaufs-Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffene Sonntage und Gewerkschaften

Verkaufsoffene Sonntage sind auch immer wieder ein Streitthema für Gewerkschaften. Torsten Furgol vom Verdi-Landesbezirk Sachsen-Anhalt teilte auf Nachfrage mit: "Sonntagsöffnungen sind weder geeignet Innenstädte zu beleben, noch um coronabedingte Verluste zu regenerieren. Auch stellt man hiermit keine 'Wettbewerbsgleichheit' zum Onlinehandel her."