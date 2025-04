Tausende Gäste erwartet Sangerhäuser Zentrum wird zum Schutz vor Anschlägen ab Freitag komplett gesperrt

Zum „Frühlingserwachen“ und dem ersten Samstagsmarkt werden am Wochenende Tausende Gäste in Sangerhausen erwartet. Dafür wird das Zentrum ab Freitag komplett für Autos gesperrt. Was bei dem Fest alles geplant ist.