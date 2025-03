Veranstalter präsentieren Details Foodmeile und Curlingbahn - Was ist alles beim Frühlingserwachen in Sangerhausen geplant?

Das „Frühlingserwachen“ in Sangerhausen soll in diesem Jahr deutlich größer ausfallen als bisher. Foodmeile und Curlingbahn sind dabei nur zwei der geplanten Events. Was sonst noch los ist und wo das Ganze stattfindet.