Weißenfels. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Weißenfels?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Weißenfels

In diesem Jahr fand bisher ein verkaufsoffener Sonntag in Weißenfels statt. Anlässlich des Ostermarktes am 13. April öffneten die Geschäfte in der Altstadt von 13 bis 18 Uhr.

Ob weitere Einkaufs-Sonntage geplant sind, ist derzeit nicht bekannt. Im letzten Jahr gab es Marienweihnacht einen verkaufsoffenen Sonntag.