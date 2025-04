Trubel im Zentrum - So läuft der Weißenfelser Ostermarkt

Weißenfels/MZ. - Der Stand von Heidemarie und Lüder Hoeft ist im Weißenfelser Rathaus schon am Samstagvormittag dicht umringt. Die Meister aus dem sächsischen Kleinwelka sind einmal mehr nach Weißenfels gekommen, um dem Publikum ihre erstaunliche Kunst des Ostereierverzierens zu zeigen. „Mein Großvater hat mir 1954 die Kratztechnik beigebracht“, erzählt der Sorbe, der seit mehr als zwanzig Jahren regelmäßig beim Ostermarkt in der Saalestadt dabei ist. „Die Menschen sind alle so freundlich hier“, sagt der Eier-Künstler.