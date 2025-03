Auch in 2025 wird es in Quedlinburg wieder verkaufsoffene Sonntage geben.

Quedlinburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind.

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage 2025 in Quedlinburg?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Quedlinburg

Wie der Internetseite der Stadt Quedlinburg zu entnehmen ist, finden in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage in der Welterbestadt im Harz statt.

Anlässlich des Stadtfestes, welches vom 30. Mai bis 1. Juni stattfindet, ist der erste verkaufsoffene Sonntag anberaumt. Dieser findet am 1. Juni statt.

Die drei weiteren verkaufsoffenen Sonntage verteilen sich auf die Adventszeit: zum ersten Advent am 30. November, zum zweiten Advent am 7. Dezember und am dritten Advent, dem 14. Dezember, sollen die Geschäfte in der historischen Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Straßen geöffnet haben.