Shopping und Einkaufen Verkaufsoffener Sonntag in Halle: Alle Termine für 2025 im Überblick

Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wann Kunden in Halle (Saale) in diesem Jahr am Sonntag einkaufen können.