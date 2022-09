Feuerwehrmann operiert - Flammen zerstörten Schutzkleidung

Der bei der Bekämpfung des Waldbrandes am Brocken im Harz schwer verletzte Feuerwehrmann ist außer Lebensgefahr. Er wird in einer Spezialklinik in Halle behandelt.

Wernigerode/MZ - Der Feuerwehrmann, der sich am Montagnachmittag am Rande des Großbrandes im Harz bei einer Verpuffung schwer verletzt hatte, wurde am Dienstag im Bergmannstrost-Klinikum in Halle operiert. Das teilte die Feuerwehr Harz mit.