Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff will seine politische Karriere 2026 beenden. Spitzenkandidat soll CDU-Chef Sven Schulze werden – der 46-Jährige kündigt an, die AfD von der Macht fernzuhalten.

Schulze soll auf Haseloff folgen - so begründet der Ministerpräsident seinen Verzicht

Der neue und der alte Spitzenkandidat: Sven Schulze (li.) soll Reiner Haseloff als Frontmann der CDU im Wahlkampf nachfolgen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) strebt keine weitere Spitzenkandidatur an. Stattdessen soll CDU-Landeschef Sven Schulze antreten – diesen Vorschlag hat Haseloff seiner Partei am Donnerstagmittag unterbreitet. Der Ministerpräsident, der Sachsen-Anhalt seit 2011 regiert, begründete den Schritt mit seinem Alter.