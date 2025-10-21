Sachsen-Anhalt modernisiert die Notfallhilfe: Sanitäter werden künftig digital von Telenotärzten in der Leitstelle unterstützt. Ein einjähriger Test in Halle, Saalekreis und Mansfeld-Südharz zeigt: Das spart Personal und hilft Betroffenen.

Hier unterstützt der Mediziner aus der Zentrale heraus: Sachsen-Anhalt will das Modell des Telenotarztes landesweit ausrollen.

Magdeburg/MZ - Diese Reform soll die Gesundheitsversorgung außerhalb der Großstädte verbessern: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will das sogenannte Telenotarzt-System im gesamten Bundesland ausrollen. Es geht um geschulte Ärzte, die ausrückende Sanitäter aus der Zentrale heraus unterstützen. Die Telenotärzte werden per Smartphone zum Einsatz hinzugeschaltet – mittels Videoübertragung können die Mediziner Hilfe bei Erstbehandlungen leisten und beispielsweise auch Medikamente freigeben, die Sanitäter allein nicht verabreichen dürfen. Telenotärzte können auch entscheiden, Notärzte zum Unfallort anzufordern.