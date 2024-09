Halle (Saale)/MZ - Für Professor Thomas Moesta ist der Telenotarzt ein erster Schritt in die Zukunft der medizinischen Versorgung. „Alle jammern über Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Ich bin überzeugt, dass die Lösung auch in der Telemedizin liegt“, sagt der Ärztliche Direktor der Uniklinik Halle am Freitag im Stadthaus. Dort gibt es einen großen Bahnhof mit Bürgermeister, Landräten, Krankenhausvertretern und Medizinern aus Halle, dem Saalekreis und Mansfeld-Südharz. Sie sind dabei, als die Zweckvereinbarung für das Telenotarztsystem unterzeichnet wird, das ab 1. Oktober in und um Halle getestet wird – in einer Region, in der 560.000 Menschen leben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.