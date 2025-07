Yoga unter freiem Himmel in Reichardts Garten. Das gibt es aktuell jeden Montag. Wer dort mitmachen kann und wozu die Übungen gut sind.

Freizeitangebot in Halle

Die AOK-Yogaschule in Reichardts Garten findet noch sieben Wochen lang immer montags statt.

Halle (Saale) /MZ. - Abseits des Feierabend-Trubels auf den halleschen Straßen haben mehr als 100 Menschen einen Ort gefunden, um gemeinsam zur Ruhe zu kommen. „Danke, dass du dir heute für deinen Körper Zeit genommen hast“, sagte Ines Hefter zum Abschluss der Stunde am Montagabend. Sie ist die Yogalehrerin, die auch noch in den kommenden Wochen die Teilnehmenden in Reichardts Garten montags ab 18 Uhr begleiten wird.