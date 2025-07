Ein Opel-Fahrer hat eine Tankladung Diesel von einer Tankstelle in der Berliner Straße in Halle geklaut. Dabei wurde er gefilmt. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Halle (Saale)- – Ein Mann hat bereits am frühen Samstagmorgen, dem 31. August 2024, einen Opel mit gestohlenen Kennzeichen an der Tankstelle in der Berliner Straße in Halle betankt, wie die Polizei meldet.

Anschließend sei der Mann weggefahren, ohne zu bezahlen. Was er offenbar übersah: Er wurde von einer Überwachungskamera bei seinem Dieseldiebstahl gefilmt. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern nach dem mutmaßlichen Betrüger.

So sieht der Mann aus, nach dem gefahndet wird:

Nach diesem mutmaßlichen Diesel-Dieb wird in Halle gesucht. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Der Opel war mit gestohlenen Kennzeichen bestückt. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Der Mann klaute eine Tankladung Diesel von einer Tankstelle in Halle. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Kommt der auffällige Aufdruck auf dem T-Shirt jemandem bekannt vor? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer den Mann erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.