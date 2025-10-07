Von der Altmark bis in den Harz gibt es eine Vielzahl unberührter Wälder und naturbelassener Flächen, die Pilzfreunde jedes Jahr aufs Neue begeistern. Wo es in Sachsen-Anhalt die besten Stellen zum Pilzesammeln gibt.

Von Maronen bis Pfifferlingen: Die dreizehn besten Stellen zum Pilzesammeln im Land

Mit dem Herbst beginnt auch wieder die Hauptsaison für Pilzsammler in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Der Herbst ist da – und mit ihm die Hochsaison für Pilzsammlerinnen und -sammler. Sachsen-Anhalt zählt dank seiner vielfältigen Landschaften, Mischwälder und Niederschlagsverhältnisse zu den besten Bundesländern für Pilzliebhaber. Ob Steinpilze, Maronen, Pfifferlinge oder Parasol: Wer weiß, wo er suchen muss, wird hier fündig.

1. Harz (Oberharz und Unterharz): Das Pilzparadies

Der Harz ist unbestritten das Top-Gebiet für Pilzsammler in Sachsen-Anhalt. Besonders rund um Allrode, Hasselfelde und Friedrichsbrunn gibt es ausgedehnte Fichten- und Mischwälder, die regelmäßig reiche Ernten an Steinpilzen, Maronen und Rotkappen bieten. Die Höhenlage und der feuchte Boden sorgen für ideale Wachstumsbedingungen.

2. Colbitz-Letzlinger Heide: Wild und ursprünglich

Nördlich von Magdeburg liegt die Colbitz-Letzlinger Heide – eine der größten zusammenhängenden Heide- und Waldflächen Deutschlands. Besonders in den Randbereichen und auf alten Wegen finden sich Pfifferlinge, Birkenpilze und gelegentlich sogar trüffelähnliche Schlauchpilze.

3. Fläming (Zerbster Forst): Der Geheimtipp für Pilzfans

Der Zerbster Forst im südlichen Fläming bietet eine hervorragende Mischung aus Laub- und Nadelwald. Hier gedeihen besonders viele Parasolpilze, Butterpilze und Steinpilze. Durch die vergleichsweise geringe touristische Nutzung hat man oft den Wald für sich allein.

4. Dübener Heide: Pilze zwischen Elbe und Mulde

Das Biosphärenreservat Dübener Heide ist ein echter Geheimtipp. Besonders in der Nähe von Bad Schmiedeberg und Kemberg lassen sich neben Steinpilzen auch seltene Arten wie die Krause Glucke finden. Ein lohnenswerter Ausflug – auch für Familien.

5. Drömling: Feuchtgebiet mit Pilz-Vielfalt

Das Biosphärenreservat Drömling an der Landesgrenze zu Niedersachsen bietet nicht nur einzigartige Naturerlebnisse, sondern auch viele Pilzarten, die feuchte Böden lieben. Schopftintlinge, Riesenschirmlinge und Morcheln sind hier keine Seltenheit – allerdings nur mit Gummistiefeln erreichbar.

6. Elb-Havel-Winkel: Flussaue für Fortgeschrittene

Im äußersten Osten Sachsen-Anhalts, rund um Arneburg und Havelberg, liegt der Elb-Havel-Winkel. Wer sich mit den dortigen Auenwäldern auskennt, findet in dem Feuchtgebiet Maipilze, Lorcheln und Semmelstoppelpilze – ideal für erfahrene Sammler.

7. Mansfelder Land: Zwischen Kupfer und Kiefer

Zwischen Sangerhausen und Eisleben liegen kleinere, aber pilzreiche Wälder. Besonders die Kiefernbestände bei Wippra bieten gute Chancen auf Butterpilze, Maronenröhrlinge und Täublinge. Die Region ist gut erreichbar und selten überlaufen.

8. Hohes Holz: Grünes Herz westlich von Magdeburg

Das Naturschutzgebiet "Hohes Holz" ist ein naturnahes Laubwaldgebiet, das besonders im Herbst eine Vielzahl essbarer Pilze bereithält. Rotfußröhrlinge, Champignons und Pfifferlinge wachsen hier in geschützten Lagen – ideal für Anfänger.

9. Südharz (rund um Stolberg): Kalkboden trifft Vielfalt

Der Südharz bietet durch seine kalkhaltigen Böden eine besonders artenreiche Pilzflora. Besonders bei Stolberg und Neustadt/Harz trifft man auf Speisemorcheln, Steinpilze und gelegentlich Kaiserlinge. Ein Gebiet für Feinschmecker.

10. Wörlitzer Park und Elbauen: Kultur trifft Natur

Rund um den Wörlitzer Park und die Elbauenlandschaft bei Dessau wachsen in den naturbelassenen Flächen erstaunlich viele Wiesenchampignons und Boviste. Perfekt für alle, die Pilzesammeln mit einem Spaziergang im Unesco-Welterbe verbinden wollen.

11. Dölauer Heide und Ziegelrodaer Forst: Geheimtipps im Süden

Ein bewährter Geheimtipp bei Pilzsammlern sind die Dölauer Heide in Halle sowie der Ziegelrodaer Forst. Die Laubwälder mit Unterholz, in denen auch Mischbaumarten vorkommen, bieten gute Bedingungen für essbare Pilze wie Butterpilze, Birkenpilze sowie verschiedene Exemplare, die feuchtere Böden lieben, etwa Röhrlinge und Winterpilz‑Arten.

12. Lindenwald bei Colbitz: Riesenpilze in der Börde

Der Lindenwald westlich von Colbitz gilt unter Pilzsammlern als guter Ort, um nach der "Krausen Glucke" zu suchen. Die Pilze wachsen in der Nähe von Kiefern. Auch andere Pilze wie Maronen, Butterpilze oder Steinpilze sind hier zu finden.

13. Huy: Pilz-Paradies für Fortgeschrittene

Der Huy ist ein geschlossenes Waldgebiet, ein zum Teil inselartig in die Agrarlandschaft eingebetteter Höhenrücken nordwestlich von Halberstadt. Besonders auf den schattigen Muschelkalk‑Kuppen und in den Tälern, wo sich Bodenfeuchtigkeit sammeln kann, haben Pilzsammler gute Chancen auf Maronen, Steinpilze, Rotkappen und verschiedene Täublinge. Für Fortgeschrittene lohnt sich hier der Weg in abgelegenere Teilabschnitte, wo weniger Fußverkehr herrscht.