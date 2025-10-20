weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Das Land baut zu teuer – Sachsen-Anhalt greift bei Behörde durch

Die Regierung von Sachsen-Anhalt will schneller und preiswerter bauen. Finanzminister Richter hat dabei ein zentrales Hindernis ausgemacht - und so will er das Problem lösen.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 21.10.2025, 17:18
Sachsen-Anhalt hat ein Problem mit landeseigenen Bauprojekten. Baustelle schon seit 2018: die Sanierung mehrerer Polizeidienststellen in Magdeburg hängt dem Zeitplan deutlich hinterher.  
Sachsen-Anhalt hat ein Problem mit landeseigenen Bauprojekten. Baustelle schon seit 2018: die Sanierung mehrerer Polizeidienststellen in Magdeburg hängt dem Zeitplan deutlich hinterher.   (Foto: Ronny Hartmann/dpa)

Magdeburg/MZ - Der zweitgrößte öffentliche Bauherr Sachsen-Anhalts wird zum 31. Dezember aufgelöst. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, auf den sich die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP verständigt haben und der an diesem Dienstag vom Kabinett beschlossen werden soll.