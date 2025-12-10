Kinder lieben Schokolade. Das war auch in der DDR nicht anders. Knusperflocken, Halloren-Kugeln, Bambina und die Schlager-Süßtafel sind bis heute unvergessen. Welche Süßigkeiten besonders begehrt waren und welches Schicksal sie nach der Wende hatten.

Nur Ossis schmecken das! Diese DDR-Süßigkeiten sind pure Kindheit

Hallorenkugeln sind bis heute ein beliebter DDR‑Klassiker. Doch es gibt noch viele weitere Süßigkeiten aus der DDR.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Von wegen, in der DDR gab es nicht viel zu kaufen. Auch wenn sich über Geschmack streiten lässt: An Süßigkeiten und Schokolade mangelte es jedenfalls nicht.

Passend zum Thema: DDR-Kultlebensmittel: So viel Original steckt noch in Zetti, Nudossi, Rondo und Co.

Einige Produkte haben sogar die Wende überlebt und erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit.

Diese Süßigkeiten gab es in der DDR (Auswahl)

Berggold: Schokolade und Süßwaren aus dem VEB Thüringer Schokoladenwerke Pößneck

Bergland: Schokolade (Hohlfiguren) aus dem VEB Bergland Niederoderwitz

Bon: Schokoladenriegel mit Kokosfüllung aus dem VEB Delitzscher Kakao- und Schokoladenwerk

Die fruchtigen 12

Henri, vormals Henze – verschiedene Hartkaramellbonbons wie Milchecken, Milch-Drops, Honig-Bonbons, Diamant Dessert-Bonbons, gefüllte Milch-Bonbons, Knickebein (VEB Bonbonspezialfabrik Henri Eilenburg)

Katzenzungen

Mokkabohnen

Nugana

Nußsplitter

OK Big Babaloo Kaugummi

Othello-Kekse der Firma Wikana in Wittenberg

Quarta: Schokolade in quadratischer Form, ähnlich wie Ritter Sport

Rotstern: Schokolade, Süßwaren aus dem VEB Rotstern Schokoladenwerk in Saalfeld

Russisch Brot

Schokolade Saturn

Schokolade Venus

Schokofiguren von Bergland

Schokoriegel Fetzer

Schokoriegel Joker

Schokoriegel Jupiter

Schokoriegel Mobil

Schokoriegel Tramp

Sonni-Schleck – Konfekt (aus Sonneberg)

Vitalade – Ersatz-Schokolade

Auch interessant: Schon gewusst? Diese Traditionsunternehmen kommen aus Sachsen-Anhalt

Bambina und Knusperflocken von Zetti

Bambina und Knusperflocken sind zwei Süßigkeiten aus der DDR, die es auch heute noch gibt. Beide stammen aus dem Hause Zetti. Hergestellt wird die Schokolade in Zeitz.

Die Knusperflocken von Zetti hat es bereits in der DDR gegeben. (Foto: Zetti)

Den Geschmack von Bambina muss man mögen. In der DDR war die Tafel aus Butterkaramell, Haselnüssen und Milchschokolade jedoch der Renner bei Kindern.

Lesen Sie auch: Vom DDR-Geheimtipp zum Klassiker: Die Erfolgsgeschichte der Ost-Produkte

"Gefüllte Schokolade mit viiel Milch" stand früher illustrativ auf der Bambina-Schokolade. (Foto: Imago/Steffen Schellhorn)

Auch die Knusperflocken haben noch heute ihre Fans. Dafür vermengte man in der DDR Knäckebrot mit Schokolade. Klingt recht einfach. Das könnte man doch leicht daheim nachmachen?

Das hatte sich auch ZDF-"Besseresser" Sebastian Lege gedacht und sich an Ost-Schoki versucht – mit mäßigem Erfolg.

Lesen Sie auch: Nur Ossis wissen das! Diese innovativen Ost-Erfindungen veränderten die Welt

Sammelbilder statt Genuss: Creck als süßer DDR-Geheimtipp

Nein, wir haben uns nicht verschrieben. Im Gegensatz zu Crack ist Creck ein DDR-Schokoladenersatzprodukt des Berliner Herstellers VEB Elfe.

Die 100-Gramm-Tafel punktete vermutlich nicht durch ihren Geschmack, sondern eher durch die Sammelbilder. Jede Tafel enthielt eins. Dafür gab es sogar Sammelalben.

Lesen Sie auch: Von Tempoerbsen bis Schlager Süßtafel: Magdeburger sammelt DDR-Lebensmittel

Brockensplitter aus Wernigerode: Süße Dreiecke mit Kultstatus

Die Argenta Brocken-Splitter waren eine beliebte Süßigkeit in der DDR, die sich durch eine dreieckige Form auszeichnete. Unter dem Schokoladenüberzug befand sich köstlicher Haselnusskrokant.

So sehen die Brocken-Splitter heute aus. (Foto: Imago/Martin Wagner)

Früher stellte der VEB Argenta Wernigerode die Brocken-Splitter her. Heute produziert Argenta in Weißenfels – und das Schokoladenprodukt gibt es noch immer.

Auch interessant: Konserven mit DDR-Staatswappen: Warum Stiftung "DDR-Suppen" von Lauchaer Firma kritisiert

Halloren-Kugeln aus Halle: Die wohl beliebteste DDR-Süßigkeit

Die Halloren Schokoladenfabrik in Halle kann auf eine 200-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Die Original Halloren-Kugeln wurden nach Angaben des Unternehmens 1952 erfunden.

Sie entwickelten sich schnell zur vielleicht beliebtesten Süßigkeit in der DDR. Seit dieser Zeit sei die Rezeptur der Kugeln bis heute nicht verändert worden, so das Unternehmen.

Lesen Sie auch: Weihnachten in der DDR: Diese typischen Traditionen kennt jeder Ossi

Ein Punkt, den auch Lebensmitteltester Sebastian Lege aufgreift. Kaum Kakao und keine Sahne in der Creme kritisiert der "Besseresser" die ehemalige Ostmarke.

So sah die Verpackung der Hallo Kugeln zu DDR-Zeiten aus. (Foto: Imago/Steinach)

Schlager-Süßtafel: Kultschokolade trotz minimalem Kakaoanteil

Da werden nostalgische Kindheitserinnerungen wach. Die Schlager-Süßtafel war trotz ihres niedrigen Kakaogehaltes ein Liebling der DDR-Naschkatzen. Aufgrund des Rohstoffmangels betrug dieser nämlich nur sieben Prozent.

Die Schlager-Süßtafel ist auch heute noch beliebt. (Foto: Imago/HRSchulz)

Auch heute gibt es diese Schokolade noch – allerdings mit verändertem Geschmack, denn der Kakaoanteil beträgt heute 32 Prozent.

Schokoriegel Joker und Fetzer: Das DDR-Gegenstück zu Snickers und Milky Way

In der DDR gab es einige Schokoriegel, die für kleine Genussmomente sorgten. Dazu gehörten Joker und Fetzer. Beide kosteten eine Mark und waren so im Konsum oder der Kaufhalle für Kinder und Jugendliche einigermaßen erschwinglich.

Außerdem interessant: Das Kult-Küchengerät Multiboy aus der DDR: Warum der Zerkleinerer heute noch Kult ist

Joker lag zusammen mit Riegeln wie Mobil oder Tramp im Süßwarenregal. Der Riegel war schlicht, süß und hatte eine weiche Füllung. Mit viel gutem Willen war eine Ähnlichkeit mit dem heute noch gut bekannten Snickers erkennbar.

Fetzer blieb vielen hauptsächlich wegen seines markanten Namens im Gedächtnis. Für viele war der Riegel die Schokolade nach der Schule oder im Pionierlager. Das in Ansätzen erahnbare westliche Pendant war Milky Way.

Heute ist Joker vom Markt verschwunden. Fetzer wurde noch eine Zeit lang von der Firma Goldeck Süßwaren unter dem Namen Zetti Fetzer in Zeitz hergestellt, wird inzwischen jedoch ebenfalls nicht mehr angeboten.