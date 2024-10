Halle (Saale)/MZ - Der erste Anruf in der Telenotarztzentrale in Halle kam am Dienstag gegen 8.30 Uhr. „Ein Patient aus dem Saalekreis klagte über Herz-Rhythmus-Störungen. Normalerweise hätte ein Notarzt noch zum Einsatz fahren müssen. In diesem Fall hat es aber gereicht, dass ich die Notfallsanitäter über das Smartphone beraten habe“, sagt Hartmut Stefani, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Saalekreis. Stefani schiebt am Dienstag zum Start des Telenotarztes die erste Schicht in der Hauptwache von Feuerwehr und Rettungsdienst in Halle-Neustadt. Zwei Jahre wollen Halle, der Saalekreis und Mansfeld-Südharz in einem gemeinsamen Projekt den Telenotarzt testen.

