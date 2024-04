AfD-Politiker in Halle vor Gericht Prozess gegen Höcke wegen illegaler Nazi-Losung: Richter spielt Video als Beweismittel ab

In Halle steht der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke vor Gericht, weil er 2021 eine verbotene Nazi-Losung genutzt haben soll. Am Dienstag spielte Richter Jan Stengel ein Video ab, das die mutmaßliche Tat beweisen soll. Höcke will sich am Nachmittag zu den Vorwürfen äußern.