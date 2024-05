Sachsen-Anhalt erleichtert den Bau von Solarpaneelen auf denkmalgeschützten Gebäuden. Das zeigt Wirkung – die Zahl der genehmigten Anlagen ist sprunghaft gestiegen. Was der Boom mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat.

Halle/MZ. - Auf Brachflächen und Scheunen prägen Solarpaneele schon lange das Landschaftsbild, immer öfter sind sie nun auch auf denkmalgeschützten Gebäuden zu finden: In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus Sonnenenergie auf Dächern von Kulturdenkmalen sprunghaft angestiegen. So haben die unteren Denkmalschutzbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten nach Daten der Staatskanzlei im ersten Quartal dieses Jahres bereits 70 derartige Anlagen genehmigt – das entspricht in etwa der Zahl für das gesamte Jahr 2020. Seitdem werden immer mehr Anlagen beantragt, im vergangenen Jahr wurden 365 genehmigt, nur 36 abgelehnt. Die meisten Anträge stellten Privatpersonen.

Auf dem Landtag sind Solarzellen tabu

Möglich machen den Schub neue Regelungen der Landesverwaltung, die der Energiewende Vorrang vor dem Denkmalschutz einräumen. So muss nach einem Erlass der Staatskanzlei und des Kulturministeriums vom Dezember vorigen Jahres der Bau von Solaranlagen an oder auf Kulturdenkmalen „regelmäßig“ genehmigt werden. Eine „Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes“ des Gebäudes, wie es früher der Fall war, reicht demnach als Ablehnungsgrund nicht mehr aus. Mit diesem Argument hatte die kommunale Denkmalschutzbehörde noch 2023 eine auf dem Dach des Magdeburger Landtagsgebäudes geplante Photovoltaikanlage gestoppt.

Trend liegt auch am Krieg in der Ukraine

Aus den Daten der Staatskanzlei geht auch hervor, dass der sprunghafte Anstieg der Anträge und Genehmigungen bereits 2022 einsetzte, im ersten Jahr des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. „Viele Leute wollen sich seitdem unabhängig machen in der Energieversorgung“, sagte die Grünen-Landtagsfraktionschefin Cornelia Lüddemann, die die Zahlen erfragt hatte. Zudem hatte das Land bereits im Oktober 2022 einen ähnlich lautenden Erlass veröffentlicht wie ein Jahr später. Auch dieser habe zu einer „deutlichen Zunahme“ der Genehmigungen geführt, so die Staatskanzlei. Lüddemann hielt die damaligen Regelungen dagegen für nicht scharf genug gefasst. Erst mit dem jüngsten Erlass bestehe Klarheit, dass Solarpaneele auch auf Baudenkmalen grundsätzlich genehmigt werden müssten, sagte sie.

Die Grüne Cornelia Lüddemann freut sich über den neuen Trend. (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Lüddemann wertet das auch als Signal an Bürgerinnen und Bürger: „Ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, wir hätten gerne Solaranlagen, wir dürfen aber nicht.“ Eine Erfahrung, die auch der Bürgermeister von Oranienbaum-Wörlitz (Kreis Wittenberg), Maik Strömer (CDU), gemacht hat: „Der Bund wirbt für erneuerbare Energien, aber den Bürgern werden Genehmigungen versagt. Das ist schwer vermittelbar“, sagte Strömer der MZ. Er plädierte dafür, bei Genehmigungsprozessen die Kommunen stärker einzubeziehen: „Wir sind nicht die Denkmalschutzbehörde, aber wir sind ein Flächendenkmal und mit dem Gartenreich auch Weltkulturerbe. Und die Leute kommen mit ihren Anliegen nun einmal häufig zunächst ins Rathaus.“

Bürgermeister will nicht „im Museum“ leben

Bereits vor dem jüngsten Erlass zu Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden hat Oranienbaum-Wörlitz mit dem Landkreis und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie einen Katalog detaillierter Vorgaben zur Errichtung der Anlagen erarbeitet. „Wenn man sich daran hält, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, eine Genehmigung zu erhalten“, so der Bürgermeister. „Damit sind wir einen großen Schritt vorangekommen.“ Die Zahl abgelehnter Anträge sei im vorigen Jahr verschwindend gering gewesen. Es gelte, den Spagat zwischen dem Bedarf an erneuerbaren Energien und dem Denkmalschutz zu schaffen, betonte Strömer: „Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, in einem Museum zu leben.“