Halle/MZ - Die deutsche Erstaufführung eines Musicals der besonderen Art, nur ein Vierteljahr nach der Uraufführung in London, das ist per se schon mal was für Halle! Es gibt zwar kein Programmheft dazu, aber das Werbeplakat ziert eine Karikatur von keiner geringeren als jener Elisabeth II., die für ganze Generationen der Inbegriff einer beziehungsweise der Queen schlechthin war und ist. Dabei klingt schon der Titel, der den Tod, einen Thron und das Klo in einem Atemzug nennt und in die Nähe eines Musicals rückt, ziemlich schräg. Im englischen Original „Death On The Throne – The Loosical“ kommt das nicht ganz so kratzig daher. Putzig gilt der britsche Humor hierzulande sowieso.

