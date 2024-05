SA-Spruch „Alles für Deutschland“ Prozess in Halle wegen Nazi-Losung: Höcke bittet AfD-Freunde um Löschung von Rede-Video

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke soll 2021 in Merseburg die verbotene Nazi-Losung „Alles für Deutschland“ genutzt haben. Im Strafprozess in Halle wurde am Freitag bekannt: Er hat Parteifreunde aus Sachsen-Anhalt gebeten, sein Rede-Video von der Facebook-Seite zu löschen.