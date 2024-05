Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Dessau-Wörlitz und kein Ende. Denn ein Ende des Streitfalls um die Neubesetzung des Chefpostens der Gartenreichstiftung ist bis auf weiteres nicht in Sicht. Das Landesarbeitsgericht in Halle wies am Donnerstag die Berufung der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz gegen die von der Ex-Direktorin Brigitte Mang am Arbeitsgericht Dessau-Roßlau erwirkte Einstweilige Verfügung gegen die Neubesetzung des Direktoren- und Vorstandspostens der Stiftung auch im zweiten Besetzungsverfahren zurück. Das heißt, auch die von Mang erwirkte zweite Ausschreibung, aus der sie ein zweites Mal nicht als Siegerin hervorging, ist vorläufig auf Eis gelegt.