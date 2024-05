Nachwuchsmangel am Beckenrand: In Sachsen-Anhalt gibt es nicht genug Aufsichtspersonal in den Schwimmbädern. Woran das liegt und wie Abhilfe geschaffen werden könnte.

Halle/MZ. - In Schraplau (Saalekreis) ist das Freibad dicht, in Ilsenburg und Altenbrak (beide Kreis Harz) auch. In Naumburg (Burgenlandkreis) stand das Bulabana zuletzt vor dem Aus. Ebenso wie das Woliday in Wolfen (Kreis Anhalt-Bitterfeld). Und in Staßfurt (Salzlandkreis) wurde das Bad gerade geschlossen – auf unbestimmte Zeit. Die Liste zeigt: Kurz vor der Freibadsaison steht es nicht gerade durchweg gut um die Bäder im Land. Und das nicht nur wegen Sanierungsstaus und hoher Energiekosten. Auch der Personalbestand am Beckenrand bereitet Sorgen. „Schwimmmeister sind begehrt wie Goldstaub“, sagte Holger Friedrich, Geschäftsführer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (DLRG). Und Beate Saubke vom Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS) ergänzte: „Der Mangel ist eklatant“.