Gesundheitlicher Notfall Halle-Attentäter lehnt Ärzte ab – Stephan B. in Haftkrankenhaus nach Fröndenberg geflogen

Am Freitag wurde er wegen eines gesundheitlichen Notfalls aus dem Gefängnis in eine Erfurter Klinik verlegt: Am Montag flogen Spezialkräfte den Halle-Attentäter Stephan B. nun ins Haftkrankenhaus nach Fröndenberg. Was über seinen Zustand bekannt ist.