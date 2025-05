Im Mai 1945 ist das Grauen für viele Soldaten noch nicht vorbei. Am Stadtrand von Eisleben vegetieren Zehntausende über Wochen auf einer elf Fußballfelder großen Wiese und viele sterben.

Eisleben/MZ. - Für die Jungs der Heimatflakbatterie 1/IV ist der Krieg schon vor dem Ende vorbei. Die Artillerieeinheit, gebildet aus halbwüchsigen Wittenbergern, liegt in Apollensdorf Nord und soll die Wasag-Sprengstoffwerke in Reinsdorf schützen. Gerhart Böttcher ist 17 Jahre alt und er hat alle Illusionen verloren. „Das einzig Wahre in dieser Lage wäre, türmen zu gehen“, teilt er dem Tagebuch mit, „aber unser Zugführer stimmt dagegen.“